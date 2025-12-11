Ci sono racconti che nessun bambino dovrebbe mai poter fare, eppure rientrano nelle statistiche italiane sugli abusi sui minori. In questo scenario di silenzi e vergogne nasce il brano “Asia respira”, in cui l’artista Asia Morellini trasforma in musica la violenza subita da bambina e le sue tracce nell’età adulta. Un brano che porta alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Asia respira, la canzone che dà voce alle ferite dell’infanzia