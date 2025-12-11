Ascolti tv successo per Benigni | quasi 4 milioni per ‘Pietro’ su Rai1

Roberto Benigni ha ottenuto un grande successo di ascolti con il suo speciale 'Pietro – Un Uomo nel Vento', trasmesso su Rai1. La puntata ha registrato quasi 4 milioni di spettatori, confermando il forte interesse del pubblico per l'artista e il suo racconto. Un risultato che sottolinea l'importanza degli eventi televisivi di qualità.

(Adnkronos) – Ottimo risultato per Roberto Benigni che con il suo speciale 'Pietro – Un Uomo nel Vento' ha dominato la prima serata di ieri. L'evento, trasmesso su Rai1, ha raccolto davanti al video 3.968.000 spettatori, pari a uno share del 24,4%, segnando punte di ascolto di oltre 4 milioni e 900 mila spettatori e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ascolti tv Rai, Sandokan tocca 4,5 milioni di spettatori e il 30,5% di share Riconfermato il successo della "tigre della Malesia". Ieri, in prima serata su Rai 1, sono andati in onda due episodi - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti da record per #Sandokan! Ieri sera su Rai Uno le prime due puntate hanno registrato un incredibile 34% di share e 5,75 milioni di telespettatori. Un successo davvero travolgente: grazie per il supporto e per l'entusiasmo con cui avete accolto questo Vai su X

Ascolti tv ieri (10 dicembre): Benigni a San Pietro vola, Scotti stacca ancora De Martino - Lo speciale monologo su San Pietro vince la prima serata col 17,1% di share, La Notte nel Cuore al 15,1%, Amadeus bloccato: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it

Ascolti tv, successo per Benigni: quasi 4 milioni per ‘Pietro’ su Rai1 - Ottimo risultato per Roberto Benigni che con il suo speciale 'Pietro – Un Uomo nel Vento' ha dominato la prima serata di ieri. Si legge su cn24tv.it