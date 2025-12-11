Ascolti tv mercoledì 10 dicembre | Pietro – Un uomo nel vento La notte nel cuore

Ecco i dati sugli ascolti televisivi di mercoledì 10 dicembre 2025, con focus sui programmi più seguiti dalla serata. Tra questi, spicca su Rai 1

Ascolti tv mercoledì 10 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Pietro – Un uomo nel vento. Su Rai 2 Con Air. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Interstellar. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 10 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 10 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 10 dicembre: Pietro – Un uomo nel vento, La notte nel cuore

