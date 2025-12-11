Ascolti TV | Mercoledì 10 Dicembre 2025

Nella serata di mercoledì 10 dicembre 2025, gli spettatori hanno seguito con interesse la programmazione televisiva, con particolare attenzione a Rai1. Tra gli eventi principali, la presenza di Roberto Benigni con il suo spettacolo

Nella serata di ieri, mercoledì 10 dicembre 2025, su Rai1 Roberto Benigni con Pietro – Un Uomo nel Vento ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Con Air intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Interstellar incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Champions League – Real Madrid-Manchester City ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 10 Dicembre 2025

Auditel. Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025. A “L’altro ispettore” bastano 2.820mila spettatori per spegnere D’Alessio e Incontrada. L'assenza di Bruzzone sembra giovare a “Ore 14” ora costantemente sopra il milione LEGGI WWW.TELECORRIERE.IT - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 10 dicembre: chi ha vinto tra Roberto Benigni, La notte nel cuore e Chi l’ha visto - Un uomo nel vento, Canale5 con La notte nel cuore e Rai3 con Chi l'ha visto? Segnala fanpage.it

Ascolti TV 10 ottobre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Tale e quale show - Con un palinsesto che non è ancora del tutto entrato nel vivo, la sfida più attesa resta quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Si legge su fanpage.it