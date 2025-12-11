Ascolti TV | Mercoledì 10 Dicembre 2025 Pietro – Un uomo nel vento domina la serata

Il mercoledì 10 dicembre 2025, la prima serata televisiva è stata dominata da Rai1 con il film evento

Mercoledì 10 dicembre 2025, la prima serata ha visto il trionfo di Rai1 con il film-evento Roberto Benigni – Pietro, un uomo nel vento. Il monologo del regista toscano ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori, confermandosi un appuntamento imperdibile per il pubblico Rai. Su Canale 5, invece, la fiction turca La notte nel cuore ha intrattenuto il pubblico, ma non è riuscita a contrastare l'onda d'urto del protagonista toscano. Ascolti tv prime time: dati Auditel. Rete Programma Spettatori (mln) Share (%) Rai1 Roberto Benigni – Pietro, un uomo nel vento 4,2 18,5 Canale5 La notte nel cuore 2,7 12,1 Rai2 Air 1,3 5,9 Rai3 Chi l'ha visto 1,0 4,5 Rete4 Realpolitik! 0,8 3,8 Italia1 Interstellar 0,9 4,2 La7 L'uomo della pioggia 0,6 3,1 Tv8 Real Madrid-Manchester City 0,7 3,3 Nove La Corrida 0,5 2,7 Access Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

