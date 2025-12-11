Ascolti TV | Mercoledì 10 Dicembre 2025 Benigni sfiora i 4 milioni con Pietro 24.4% La Notte nel Cuore al 15.1%

Mercoledì 10 dicembre 2025, la programmazione televisiva ha visto un grande successo su Rai1, con Roberto Benigni protagonista di

Nella serata di ieri, mercoledì 10 dicembre 2025, su Rai1 Roberto Benigni con Pietro – Un Uomo nel Vento ha interessato 3.968.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.357.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Con Air intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Interstellar incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l'ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 L'uomo della pioggia raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Champions League – Real Madrid-Manchester City ottiene.

