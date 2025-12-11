Ascolti tv del 10 dicembre | Roberto Benigni senza rivali De Martino senza scampo

Dilei.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre ha registrato ascolti televisivi significativi, con Roberto Benigni protagonista assoluto su Rai 1 durante la serata evento

Mercoledì 10 dicembre è stata la grande serata di Roberto Benigni che su Rai 1 ha presentato la serata evento Pietro – Un uomo nel vento. Con il grande artista toscano non si compete, è un fuoriclasse anche negli ascolti tv. Perciò, Canale 5 si era preparata mandando in onda una puntata della serie La Notte nel cuore. Che Benigni sarebbe risultato il campione dello share era praticamente scontato. Persino, Fiorello a La Pennicanza lo aveva predetto. Il resto della programmazione tv ha visto su Rete 4 un nuovo appuntamento con RealPolitik, mentre Italia 1 ha trasmesso il film Interstellar. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato di Tatiana, la ragazza scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. 🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 10 dicembre roberto benigni senza rivali de martino senza scampo

© Dilei.it - Ascolti tv del 10 dicembre: Roberto Benigni senza rivali. De Martino senza scampo

ascolti tv 10 dicembreAscolti tv ieri 10 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 10 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 10 dicembre 2025. Secondo mam-e.it

ascolti tv 10 dicembreAscolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’ - L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene, Max Giusti affonda contro L’Eredità di Marco Liorni: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it