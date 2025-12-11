Ascolti tv del 10 dicembre | Roberto Benigni senza rivali De Martino senza scampo
Il 10 dicembre ha registrato ascolti televisivi significativi, con Roberto Benigni protagonista assoluto su Rai 1 durante la serata evento
Mercoledì 10 dicembre è stata la grande serata di Roberto Benigni che su Rai 1 ha presentato la serata evento Pietro – Un uomo nel vento. Con il grande artista toscano non si compete, è un fuoriclasse anche negli ascolti tv. Perciò, Canale 5 si era preparata mandando in onda una puntata della serie La Notte nel cuore. Che Benigni sarebbe risultato il campione dello share era praticamente scontato. Persino, Fiorello a La Pennicanza lo aveva predetto. Il resto della programmazione tv ha visto su Rete 4 un nuovo appuntamento con RealPolitik, mentre Italia 1 ha trasmesso il film Interstellar. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato di Tatiana, la ragazza scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. 🔗 Leggi su Dilei.it
Gli ascolti TV dell'Access prime time di ieri sera, martedì 9 dicembre 2025. Domina #LaRuotadellaFortuna con 5.274.000 pari al 24.8% di share #affarituoi raggiunge 4.600.000 pari al 21.5% di share #AscoltiTv #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti TV 1 dicembre: #Sandokan ha stravinto contro il #GrandeFratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi Vai su X
Ascolti tv ieri 10 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 10 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 10 dicembre 2025. Secondo mam-e.it
Ascolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’ - L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene, Max Giusti affonda contro L’Eredità di Marco Liorni: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it