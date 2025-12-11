Ascolti tv del 10 dicembre | Roberto Benigni senza rivali De Martino senza scampo

Il 10 dicembre ha registrato ascolti televisivi significativi, con Roberto Benigni protagonista assoluto su Rai 1 durante la serata evento

Mercoledì 10 dicembre è stata la grande serata di Roberto Benigni che su Rai 1 ha presentato la serata evento Pietro – Un uomo nel vento. Con il grande artista toscano non si compete, è un fuoriclasse anche negli ascolti tv. Perciò, Canale 5 si era preparata mandando in onda una puntata della serie La Notte nel cuore. Che Benigni sarebbe risultato il campione dello share era praticamente scontato. Persino, Fiorello a La Pennicanza lo aveva predetto. Il resto della programmazione tv ha visto su Rete 4 un nuovo appuntamento con RealPolitik, mentre Italia 1 ha trasmesso il film Interstellar. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato di Tatiana, la ragazza scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. 🔗 Leggi su Dilei.it