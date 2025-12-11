Ascolti TV 11 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di giovedì 11 dicembre 2025, che rivelano le performance dei principali programmi televisivi trasmessi. Analizziamo insieme i numeri e le preferenze del pubblico in questa giornata.

Ascolti TV 11 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 11 dicembre 2025. Gli ascolti TV dell’11 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Un Professore, mentre Canale 5 ha risposto con Una Nessuna Centomila. Italia 1 ha offerto The Flash, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com