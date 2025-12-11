Ascolti tv 10 dicembre 2025 | Roberto Benigni – Pietro un uomo nel vento La notte nel cuore Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Gli ascolti tv di mercoledì 10 dicembre 2025 vedono una sfida tra Rai1 e Canale 5, con i programmi di punta che si contendono il pubblico: Roberto Benigni con “Pietro, un uomo nel vento” e “La notte nel cuore”, insieme a Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ecco i dati Auditel della serata.

Ascolti tv di mercoledì 10 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” vs “La notte nel cuore”. Auditel del 10 dicembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” contro “La notte nel cuore”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 10 dicembre 2025: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento”, La notte nel cuore, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Gli ascolti TV dell'Access prime time di ieri sera, martedì 9 dicembre 2025. Domina #LaRuotadellaFortuna con 5.274.000 pari al 24.8% di share #affarituoi raggiunge 4.600.000 pari al 21.5% di share #AscoltiTv #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 1 dicembre: #Sandokan ha stravinto contro il #GrandeFratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi Vai su X

Ascolti tv ieri 10 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 10 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 10 dicembre 2025. Scrive mam-e.it

Ascolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’ - L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene, Max Giusti affonda contro L’Eredità di Marco Liorni: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it