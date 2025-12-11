Ascolti tv 10 dicembre 2025 | Roberto Benigni – Pietro un uomo nel vento 24.4% La notte nel cuore 15.1% Affari Tuoi 22.2% La Ruota della Fortuna 25.2% | Dati Auditel

Gli ascolti tv del 10 dicembre 2025 vedono una sfida tra Rai1 e Canale 5, con Roberto Benigni protagonista su Rai1 e “La notte nel cuore” su Canale 5. Le preferenze del pubblico si riflettono nelle percentuali di share, evidenziando le scelte di una serata ricca di spettacoli e intrattenimento. Ecco i dati principali della giornata.

Ascolti tv di mercoledì 10 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Roberto Benigni – "Pietro, un uomo nel vento" contro "La notte nel cuore". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Roberto Benigni – "Pietro, un uomo nel vento" vs "La notte nel cuore". Auditel del 10 dicembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: "Roberto Benigni – "Pietro, un uomo nel vento" contro "La notte nel cuore".

