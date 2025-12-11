Ascolti tv 10 dicembre 2025 | Roberto Benigni – Pietro un uomo nel vento 24.4% La notte nel cuore 15.1% Affari Tuoi 22.2% La Ruota della Fortuna 25.2% | Dati Auditel

Superguidatv.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv del 10 dicembre 2025 vedono una sfida tra Rai1 e Canale 5, con Roberto Benigni protagonista su Rai1 e “La notte nel cuore” su Canale 5. Le preferenze del pubblico si riflettono nelle percentuali di share, evidenziando le scelte di una serata ricca di spettacoli e intrattenimento. Ecco i dati principali della giornata.

Ascolti tv  di  mercoledì 10 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 dicembre  2025? Tutti i dati Auditel  della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” vs “La notte nel cuore”. Auditel del 10 dicembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” contro “La notte nel cuore”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 10 dicembre 2025 roberto benigni 8211 pietro un uomo nel vento 244 la notte nel cuore 151 affari tuoi 222 la ruota della fortuna 252 dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv 10 dicembre 2025: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” (24.4%), La notte nel cuore (15.1%), Affari Tuoi (22.2%), La Ruota della Fortuna (25.2%) | Dati Auditel

ascolti tv 10 dicembreAscolti TV 10 dicembre: chi ha vinto tra Roberto Benigni, La notte nel cuore e Chi l’ha visto - Un uomo nel vento, Canale5 con La notte nel cuore e Rai3 con Chi l'ha visto? Scrive fanpage.it

ascolti tv 10 dicembreAscolti tv ieri 10 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 10 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 10 dicembre 2025. Secondo mam-e.it