Ascoltatelo Conte | Zazzaroni analizza il crollo del Napoli a Lisbona

Nel suo editoriale, Ivan Zazzaroni analizza il crollo del Napoli a Lisbona, rievocando le parole di Conte dopo la vittoria sulla Juve. Il racconto si concentra sulla partita contro il Benfica, evidenziando le dinamiche della seconda frazione e le responsabilità nella sconfitta, offrendo una riflessione approfondita sull’andamento della squadra partenopea.

"> LISBONA – Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni racconta di essere tornato alle parole di Conte pronunciate dopo la vittoria sulla Juve, mentre il Napoli all’intervallo era sotto di un gol e il Benfica aveva già sciupato altre occasioni pesanti. Lo aveva colpito soprattutto la riflessione del tecnico: «Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi che si sono assunti grandi responsabilità in un momento di difficoltà oggettiva. Lo spirito e l’entusiasmo che tirano fuori è la cosa più bella». Un passaggio che Zazzaroni, come ribadisce ancora sulle colonne del Corriere dello Sport, ha voluto riascoltare per un motivo chiaro: quando giochi la Champions non puoi permetterti di regalare all’avversario sette giocatori, cinque dei quali titolari, né due giorni di riposo in più. 🔗 Leggi su Napolipiu.com