Ascoli a Guidonia con 600 tifosi Biglietti polverizzati in poche ore

L’Ascoli si appresta a affrontare il Guidonia, sostenuto da circa 600 tifosi provenienti dalla città. I biglietti per la trasferta sono andati esauriti in poche ore, testimonianza del forte entusiasmo e del sostegno dei supporters bianconeri. La partita al Città dell’Aria si prospetta come un evento di grande entusiasmo, con il pubblico pronto a spingere la squadra verso un risultato positivo.

L’Ascoli si prepara a sfidare il Guidonia spinto ancora una volta dal calore dei propri tifosi. Il popolo bianconero seguirà in massa i propri beniamini anche nella prossima trasferta in programma che vedrà il Picchio di scena al Città dell’Aria. Dopo la vittoria ritrovata al Del Duca lunedì pomeriggio contro il Forlì per 3-0 (risolutivi la doppietta di Gori e il centro di D’Uffizi ndr), ora gli uomini di Tomei cercheranno di chiudere alla grande il proprio 2025 andando a sfidare un avversario che sta facendo particolarmente bene. Nel confronto con i laziali però l’Ascoli, oltre alle proprie qualità tecniche, potrà farsi forte sulla massiccia presenza di tifosi in arrivo dalle cento torri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, a Guidonia con 600 tifosi. Biglietti polverizzati in poche ore

Guidonia-Ascoli, altra forte risposta dei tifosi bianconeri. Sold out il Settore Ospiti picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #GuidoniaAscoli Vai su X

? - Guidonia Montecelio comunica che sono in vendita i biglietti per assistere a Guidonia Montecelio-Ascoli, match valido per la 18^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 14 dicembre, al - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli, a Guidonia con 600 tifosi. Biglietti polverizzati in poche ore - Il popolo bianconero seguirà in massa i propri beniamini anche nella prossima trasferta in programma che ... Riporta sport.quotidiano.net

Ascoli, una vittoria che carica i tifosi: 562 biglietti esauriti per Guidonia in pochi minuti - I 562 biglietti erano stati messi in vendita ieri mattina alle 10 e dopo pochi minuti erano già terminati. msn.com scrive