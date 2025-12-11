Artigianato e nuove generazioni | a The Hub si parla della piccola impresa di domani

A The Hub si discute di come le nuove generazioni possano innovare l'artigianato, promuovendo collaborazioni e modelli di impresa ibridi. L'obiettivo è avvicinare giovani e aspiranti imprenditori alle frontiere dell'artigianato contemporaneo, integrando creatività, tecnologia e sostenibilità per plasmare la piccola impresa di domani.

