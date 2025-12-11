ARTE x ARTE | cultura territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici

Domenica 14 dicembre alla Reggia di Portici si terrà “ARTE x ARTE”, un evento promosso da ConfDistribuzione e AGCI Distribuzione, con il patrocinio dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche. L’iniziativa, che si svolgerà nella Sala Cinese dalle 10:00 alle 13:00, unisce cultura, territorio ed economia attraverso un format innovativo e coinvolgente.

Si terrà Domenica 14 dicembre nella Sala Cinese della Reggia di Portici, dalle ore 10:00 alle 13:00, “ARTE x ARTE”, un evento promosso da ConfDistribuzione il cui presidente nazionale è Pietro Storia e AGCI Distribuzione, con il patrocinio dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche APSETS pensato per mettere in relazione cultura, imprese e territorio attraverso un format esperienziale innovativo. L’iniziativa si configura come una vera piattaforma di connessione tra mondo culturale, produttivo e distributivo italiano, generando valore e nuove opportunità di collaborazione tra filiera produttiva, GDO ed eccellenze artistiche contemporanee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

