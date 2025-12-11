Arriva la Tripla Eclissi | in agenda tre spettacolari appuntamenti col Sole

Nel prossimo futuro, il cielo europeo sarà protagonista di un evento straordinario: la

Nei prossimo futuro il cielo europeo offrirà uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e rari del secolo. Tra il 2026 e il 2028, infatti, il Vecchio Continente sarà teatro di una sequenza di eclissi solari che gli esperti hanno già ribattezzato “ Tripla Eclissi ”, due eclissi totali e una anulare che cattureranno l’attenzione di astronomi, appassionati e viaggiatori da ogni parte del mondo. Un nome che sembra uscito da un romanzo fantasy, ma che in realtà descrive una rarissima coincidenza astronomica destinata a trasformare intere regioni in veri e propri osservatori a cielo aperto. E tra i Paesi più fortunati, la Spagna sarà al centro della scena grazie alla sua posizione geografica e alle condizioni ideali di osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it