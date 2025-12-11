Arrestati i ladri seriali del Gemelli | 22 furti davanti l' ospedale fine dei giochi per i borseggiatori

Due ladri seriali sono stati arrestati davanti all'ospedale Gemelli di Roma, responsabili di 22 furti. L'indagine, coordinata dalla procura di Roma, ha portato alla cattura dei borseggiatori, ponendo fine alla loro attività nel grande policlinico universitario della capitale.

Era il Gemelli, il grande policlinico universitario della Capitale, il terreno preferito dei due borseggiatori fermati dalla Polizia dopo una lunga indagine coordinata dai magistrati della procura di Roma (Dipartimento criminalità diffusa e grave). Proprio tra i viali dell'ospedale, ogni giorno frequentato da persone provenienti da tutta Italia, agivano indisturbati prendendo di mira gli anziani. L'indagine ha preso il via da una prima contestazione di un reato commesso nel 2023. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Monte Mario, analizzando le denunce presentate negli ultimi due anni, gli indagati, un trentasettenne e un cinquantatreenne rumeno, agivano sempre seguendo uno schema semplice e lineare: avvicinavano le vittime lungo i percorsi pedonali diretti al policlinico, per poi distrarle con una lieve spinta e sfilare loro il portafogli. 🔗 Leggi su Iltempo.it