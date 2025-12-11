Arrest of Dangerous Albanian National in Abu Dhabi Italian Media | Possible Links to Mafia Networks

Un cittadino albanese, considerato pericoloso, è stato arrestato ad Abu Dhabi. Le autorità italiane ipotizzano possibili collegamenti con reti mafiose, legati a un episodio in cui Sinomati avrebbe offerto 150.000 euro per l'omicidio di Shehaj. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda e le eventuali connessioni con organizzazioni criminali.

According to the findings of Italian investigators, Sinomati allegedly offered a payment of €150,000 for the murder of Shehaj. The sum was reportedly delivered to the alleged gunman, Raoul Esteban Calderón, who is already serving a life sentence for the assassination of Lazio ultras leader Fabrizio Piscitelli, known as "Diabolik." Sinomati had also previously been convicted in Italy alongside Giuseppe Molisso, a well-known figure in the Rome-area narcotics trade. At the same time, investigators are exploring possible connections between this criminal network and the recent assault on investigative journalist Sigfrido Ranucci, who was attacked near his home in Campo Ascolano—an area close to Torvajanica.

