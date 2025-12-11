Armonie al Quirinale - Sebastiano Brusco pianoforte

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armonie al Quirinale presenta un emozionante concerto con Sebastiano Brusco al pianoforte, organizzato da ItalMusicArt A.p.S. Questo evento promette di immergere il pubblico in un viaggio musicale tra poesia e virtuosismo, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente.

ItalMusicArt A.p.S. è lieta di presentare il concerto di Sebastiano Brusco, un racconto al pianoforte che intreccia poesia e virtuosismo.Sebastiano Brusco, pianista romano di rara sensibilità, ci conduce attraverso le pagine più intense di Schubert e Chopin. La sua interpretazione, libera da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Armonie al Quirinale - Una nuova "Stagione di Concerti di Musica da Camera" che si svolgerà tutte le domeniche, dal 23 marzo al 27 aprile, alle ore 18. Secondo romatoday.it