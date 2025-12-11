armi 5 arresti della guardia di finanza

Nella mattinata di oggi, i Finanzieri di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lecce, su richiesta della DDA, nei confronti di cinque persone sospettate di detenzione e porto di armi da fuoco in pubblico. L’operazione si inserisce in un’indagine relativa a attività di natura criminale.

Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione ad un'Ordinanza del Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa della custodia cautelare in carcere, nei confronti di 5 persone gravemente indiziate dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravati dal " nesso teleologico ". Il provvedimento cautelare personale è stato emesso con riferimento ad attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sotto l'egida della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, concernenti specifici fatti accaduti la sera del 29 agosto scorso, nel quartiere tarantino della "Salinella".