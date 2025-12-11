Arma dei Carabinieri nuovo concorso per Allievi Ufficiali | tutte le info

È aperto il nuovo concorso dell’Arma dei Carabinieri per Allievi Ufficiali, con l’obiettivo di selezionare 65 candidati da integrare nel servizio permanente. Di seguito, tutte le informazioni utili sulle procedure di selezione e i requisiti richiesti per partecipare a questa importante opportunità di carriera nel corpo di polizia.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e, infine, il tirocinio). Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’organizzazione al completo servizio della comunità, il cui motto distintivo “nei secoli fedele”, racchiude tutti quei valori che devono contraddistinguere ogni uomo e donna che indossa la sua prestigiosa uniforme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it