Arianna Meloni | Io non ho mai insultato gli avversari politici sui social – Il video

Arianna Meloni, politica con trent'anni di esperienza, afferma di non aver mai insultato gli avversari sui social. In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, sottolinea il suo impegno nel mantenere un comportamento rispettoso e civile, distinguendosi per il suo modo di fare politica e per la sua condotta sui social network.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Faccio politica da 30 anni. Non sono mai andata sui social a insultare chi la pensava diversamente da me. Al massimo mi è capitato di rispondere a qualche insulto forte rivolto verso mia sorella, poi ho smesso di fare anche questo. E' importante dare l'esempio" così Arianna Meloni intervenendo ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

