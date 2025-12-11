Arianna Meloni e Raoul Bova sul palco di Atreju | in prima fila spunta anche la mamma della premier L’attore | Ho pagato i miei errori con l’uccisione pubblica

All'evento di Atreju, Arianna Meloni e Raoul Bova sono saliti sul palco, attirando l'attenzione tra il pubblico. In prima fila, tra gli spettatori, si è fatta notare anche la madre della premier. L'attore ha commentato la sua esperienza personale, sottolineando come abbia affrontato le critiche pubbliche. La sala principale si è riempita, superando le presenze del panel sul referendum della giustizia.

Verso sera la sala principale di Atreju si riempie: c’è più gente di quanta ce ne fosse al panel sul referendum della giustizia, considerato uno degli appuntamenti più importanti della giornata. Lo si vede chiaramente. Qualcuno tra il pubblico si domanda se la tutta quella folla dipenda dalla presenza dell’attore Raoul Bova. « Ma va, son tutti qui per Arianna » ribatte un signore tra le prime file. Arianna Meloni, la sorella della premier, capo della segreteria politica di FdI. Oggi, 11 dicembre, anche lei è salita sul palco della kermesse per partecipare al panel dal titolo “Deep Fake, web reputation e odio sui social”. 🔗 Leggi su Open.online

