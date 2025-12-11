Aria Padana a Meloni piace lo smog

L'inquinamento nell'Aria Padana rimane una sfida cruciale, con livelli di smog che compromettono la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. Nonostante gli sforzi, le speranze di migliorare le condizioni ambientali della regione continuano a essere messe alla prova. La situazione solleva preoccupazioni e richiama l'attenzione su politiche e interventi necessari per affrontare questa emergenza.

Una scure si abbatte sulle speranze di respirare aria più pulita in Pianura padana, una delle aree più inquinate d’Europa. Il disegno di legge di bilancio 2026, ora all’esame del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Aria Padana, a Meloni piace lo smog

Legambiente Piacenza segnala «un assurdo provvedimento di taglio del fondo per il miglioramento della qualità dell'aria, che avrebbe ripercussioni gravi sulla salute dei cittadini, in particolare della pianura padana e di Piacenza». Ecco i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Indice di qualità dell'aria in Pianura Padana. ? Ultime previsioni #meteo: ilmeteo.net/notizie/previs… Vai su X