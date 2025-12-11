Aria inquinata scatta la procedura d' infrazione per l' Italia | A Palermo biossido di azoto oltre i limiti

L'Unione Europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l'Italia, accusata di aver superato i limiti di biossido di azoto nelle aree urbane di Palermo e Napoli. La Commissione Europea ha messo l'Italia in mora per il mancato rispetto delle norme sulla qualità dell'aria, evidenziando problemi di inquinamento atmosferico nelle principali città italiane.

Nuova procedura di infrazione Ue per l'Italia, che è stata messa in mora dalla commissione Europea per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria per l'inquinamento nelle aree urbane di Napoli e di Palermo. La direttiva stabilisce valori limite per diversi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

