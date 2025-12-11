Argento sopra i 60 dollari perché conviene più dell’oro dopo il taglio Fed

Nel 2025, i mercati dei metalli preziosi hanno registrato sorprendenti record, con l'argento che supera i 60 dollari. Dopo il recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, l'argento si presenta come un'opzione più conveniente rispetto all'oro, attirando l'attenzione degli investitori alla ricerca di nuove opportunità nel settore dei metalli preziosi.

Dalla febbre dell’oro alla febbre dell’ argento: nel 2025 il mercato dei metalli preziosi ha registrato record inattesi. Mentre l’oro frena dopo i picchi di ottobre, l’argento accelera e aggiorna primati storici con una decisione che non si vedeva da decenni. Il superamento della soglia dei 60 dollari l’oncia, un livello mai toccato prima, segna un punto di svolta. Nello specifico, l’argento si è portato a 62,88 dollari l’oncia dopo il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Poi ha ripiegato leggermente. Flussi negli Etf: l’argento batte l’oro. A differenza dei ciclici rally speculativi del passato, l’impennata dell’argento sta trovando slancio in un insieme di fattori tecnici, industriali e finanziari: afflussi record negli Etf, la scarsità dell’argento fisico, pressioni sul lato dell’offerta e un mercato dei futures che sta ampliando la base di partecipazione, anche grazie ai contratti a taglio ridotto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it