Arezzo la spinta dello stadio Lunedì in campo | obiettivo 5mila
Lunedì sera alle 20.30, l’Arezzo torna in campo nell’ultima partita casalinga del 2025 contro il Pineto, con l’obiettivo di raggiungere i 5.000 spettatori. La sfida rappresenta un momento importante per la squadra e la tifoseria, in un contesto che punta a consolidare la spinta sullo stadio e a valorizzare l’evento prima dell’interruzione natalizia.
Ultima partita in casa contro il Pineto per l’ Arezzo nel 2025. La gara è lunedì alle 20.30 per evitare la concomitanza con la Città del Natale. In questo modo, sarà dunque in contemporanea con la partita del Ravenna capolista, impegnata a Pesaro contro la Vis. Sarà un orario insolito, l’ennesimo, di questo girone d’andata e, a tal proposito, vale la pena considerare qual è stata l’affluenza al Comunale da parte della tifoseria amaranto, tenendo presente, appunto, che gli amaranto hanno giocato di domenica una sola volta, contro la Sambenedettese lo scorso 30 novembre. Questa, non a caso, è stata la partita con più pubblico, l’unica in cui si è superata quota cinquemila (5091). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
