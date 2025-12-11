Arezzo | furto cavi di rame per 250mila euro nel cantiere dell’Alta velocità Quattro indagati tre già in carcere

Arezzo, tra il 25 giugno e l’1 luglio 2025, è stato teatro di un furto di cavi in rame nel cantiere dell’Alta velocità, con un danno stimato di 250mila euro. Quattro persone sono state indagate per l’episodio, di cui tre già in carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle indagini in corso.

Sono quattro gli indagati, di cui tre già in carcere, per il furto di cavi in rame avvenuto in Toscana tra il 25 giugno e l'1 luglio 2025. Era materiale destinato ai lavori sulla linea ferroviaria direttissima Firenze-Roma, nel territorio di Castiglion Fiorentino (Arezzo) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: furto cavi di rame per 250mila euro nel cantiere dell’Alta velocità. Quattro indagati (tre già in carcere)

