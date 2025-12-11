Arezzo città universitaria | accordo storico per il trasporto pubblico Sconti anche agli over 26
Arezzo compie un passo importante verso una mobilità più accessibile, grazie a un accordo storico che riduce i costi del trasporto pubblico. La città si conferma un ambiente favorevole agli studenti, con sconti anche per gli over 26, favorendo così una crescita culturale e sociale più inclusiva.
AREZZO – Muoversi in città diventa più facile ed economico per gli studenti. La Giunta comunale ha dato il via libera a un accordo strategico che abbatte i costi del trasporto pubblico. L’intesa coinvolge una vasta rete di partner: Comune, Azienda per il Diritto allo Studio (ARDSU), Università di Siena e per Stranieri, oltre al gestore Autolinee Toscane. Le tariffe agevolate sono realtà. Per gli studenti under 26, l’abbonamento urbano annuale costerà solo 120 euro. C’è un’importante novità rispetto al passato. L’agevolazione viene estesa anche agli studenti con più di 26 anni, che pagheranno 170 euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
13° Master Città di Arezzo A5* 05-07/12/25 Nel Gran Premio C145 della domenica, vinto da Guido Franchi su Enjoy One (0/0 - 35,86), conquista la piazza d'onore l'amazzone laziale CAROLINA PALMUCCI che chiude con il netto in entrambe le frazioni di gar - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo, primo weekend della Città del Natale 2025: già 100mila presenze (nonostante i prezzi) Vai su X
Parte la tariffa agevolata al Tpl di Arezzo per gli studenti universitari - Arezzo, 11 dicembre 2025 – Approvato dalla giunta comunale l’accordo che consente agli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Siena (UNISI) e all’Università per Stranieri di ... Segnala msn.com