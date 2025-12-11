Arezzo capienza massima di 2mila persone per piazza della Libertà a Capodanno

In vista del Capodanno, Arezzo ha stabilito una capienza massima di 2.000 persone in piazza della Libertà. La decisione è stata comunicata durante una riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi questa mattina in prefettura.

AREZZO – Questa mattina (11 dicembre) si è tenuta in prefettura, una riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. La seduta è stata presieduta dal prefetto Clemente di Nuzzo, e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei rappresentanti del Comune di Arezzo, della Provincia di Arezzo e della emergenza sanitaria della Asl Toscana Sud est. L’attenzione del comitato si è concentrata in primo luogo sulla pianificazione dei dispositivi di sicurezza in vista degli eventi organizzati per celebrare l’ultimo dell’anno. L’evento principale, che si svolgerà in piazza della Libertà con una serata di musica dal vivo e un dj set, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti della provincia e prevede un notevole flusso di visitatori. Corrieretoscano.it

