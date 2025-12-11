Arenaccia crolla muro di fabbrica in disuso e travolge auto e pali elettrici

Nel pomeriggio all'Arenaccia, intorno alle 16:30, un muro di una fabbrica dismessa è crollato, travolgendo auto e pali elettrici. Dopo alcuni scricchiolii premonitori, la struttura si è improvvisamente sgretolata, creando disagi e rischi nella zona lungo la strada che collega la Doganella a “Voce d'e Creature”.

Intorno alle 16,30 prima scricchiolii sinistri, poi il crollo del muro perimetrale di una vecchia fabbrica in disuso, all'Arenaccia, lungo la strada che dalla Doganella porta alla “Voce d'e Creature”. I detriti hanno travolto alcune auto e anche alcuni pali dell'Enel. Almeno 3 le auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it