Area Duomo bella e accessibile Col parere contrario della sinistra

I lavori davanti al Duomo di Bondeno sono ormai conclusi, offrendo a tutti un nuovo volto dell’area. Nonostante le opposizioni della sinistra, che aveva espresso parere contrario tramite il consigliere Marcello Parmeggiani, il progetto è stato realizzato grazie a risorse intercettate e a un impegno condiviso per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del luogo.

"Ora che i lavori davanti al Duomo di Bondeno sono finiti, tutti possono vedere il risultato di un cantiere che abbiamo realizzato intercettando risorse e contro la volontà della sinistra, che si era espressa contro il progetto attraverso il consigliere Marcello Parmeggiani. Lasciamo giudicare i cittadini, certi che apprezzeranno un lavoro funzionale alla vita del centro storico e di un'area importante per il commercio e il Duomo della città". E' netto l'affondo dell'assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, che rivendica i tanti attestati di stima e apprezzamento che stanno arrivando in municipio, per il completamento dei lavori in una delle aree più caratteristiche di Bondeno.

