Architetti | Elena Granata all’assemblea

Domani si svolgerà l’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Architetti di Pesaro e Urbino, accompagnata dal convegno

E’ in programma domani, in occasione dell’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Pesaro e Urbino, il convegno dal titolo "Rigenerare, adattare, immaginare. Il progetto come atto politico", che vedrà come protagonista Elena Granata, urbanista ed architetta di fama internazionale. L’evento, che si terrà al Teatro della Concordia di San Costanzo, sarà articolato in due momenti: alle 15 è in programma l’assemblea dedicata agli iscritti all’Ordine provinciale, durante la quale saranno illustrate le attività e le iniziative realizzate durante il 2025 nonché il bilancio preventivo 2026 e i progetti futuri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it