Architetti | Elena Granata all’assemblea
Domani si svolgerà l’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Architetti di Pesaro e Urbino, accompagnata dal convegno
E' in programma domani, in occasione dell'assemblea ordinaria dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Pesaro e Urbino, il convegno dal titolo "Rigenerare, adattare, immaginare. Il progetto come atto politico", che vedrà come protagonista Elena Granata, urbanista ed architetta di fama internazionale. L'evento, che si terrà al Teatro della Concordia di San Costanzo, sarà articolato in due momenti: alle 15 è in programma l'assemblea dedicata agli iscritti all'Ordine provinciale, durante la quale saranno illustrate le attività e le iniziative realizzate durante il 2025 nonché il bilancio preventivo 2026 e i progetti futuri.
L'Ordine degli Architetti ospita Elena Granata per la conferenza "Questa città non è un albergo. - LECCO – Un invito chiaro e appassionato a 'ritrovare' la creatività e l'immaginazione nell'esercitare la professione di architetto, "il lavoro più bello del mondo, pur in un paese difficile come ...
Il masterplan per la rigenerazione dell'ex caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele II firmato dallo studio Stefano Boeri Interiors, alla presenza del Sindaco Paola Garlaschelli, l'Assessore di Regione Lombardia Elena Lucchini e gli architetti Stefano Boeri e Gior