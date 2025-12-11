ARC Raiders batte GTA 6 nelle ricerche Google 2025 | il videogioco più cercato dell’anno e non è l’unico

Nel 2025, le ricerche su Google svelano sorprese nel mondo dei videogiochi, con ARC Raiders che supera GTA 6 nelle ricerche annuali. Questo dato evidenzia come le tendenze e gli interessi degli utenti possano cambiare rapidamente, portando alla ribalta titoli emergenti e meno prevedibili, oltre ai classici grandi nomi del settore.

Quando Google pubblica le sue classifiche annuali delle ricerche più popolari, ci si aspetta di trovare i soliti nomi al vertice: franchise consolidati, sequel attesissimi, giochi che hanno monopolizzato la conversazione per mesi. Quest’anno, però, la classifica dei videogiochi più cercati nel 2025 ha riservato una sorpresa che ha spiazzato l’intera industria. ARC Raiders, lo shooter extraction di Embark Studios, ha conquistato il primo posto, superando titoli apparentemente imbattibili come Battlefield 6, Path of Exile 2 e, soprattutto, Grand Theft Auto VI, relegato a un modesto settimo posto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ARC Raiders batte GTA 6 nelle ricerche Google 2025: il videogioco più cercato dell’anno (e non è l’unico)

Arc Raiders ottiene un nuovo record di giocatori e batte anche l'altro titolo di successo di Embark Studios - Come vi avevamo segnalato, al momento del lancio il gioco sparatutto ha raggiunto ottimo picco di 170. Riporta multiplayer.it

ARC Raiders batte ogni record: ecco i motivi del successo del gioco ambientato in Italia - Dopo il già impressionante picco di oltre 246mila utenti connessi in contemporanea su Steam, durante il primo finesettimana dalla sua uscita il ... Secondo ilgiornale.it

