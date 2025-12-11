Apri il Cuore | torna la Raccolta Alimentare dei Salernitani DOC in favore della Caritas

Torna l’iniziativa solidale “Apri il Cuore”, promossa dall’associazione Salernitani DOC, dedicata alla raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas Salerno. Un’occasione per la comunità di contribuire e sostenere chi ha bisogno, rafforzando i valori di solidarietà e vicinanza.

L'associazione Salernitani DOC annuncia il ritorno dell'iniziativa solidale "Apri il Cuore", la raccolta alimentare dedicata al sostegno delle famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas Salerno. L'appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, dalle 09:00 alle 13:00, presso la sede dell'associazione, situata in Via Bottiglieri, 17 – Salerno. L'iniziativa, ormai divenuta un appuntamento annuale molto atteso, rappresenta un momento di concreta vicinanza alla comunità e si pone l'obiettivo di raccogliere beni alimentari di prima necessità — quali pasta, riso, legumi, prodotti in scatola, olio, farine, biscotti e alimenti per l'infanzia — da destinare a persone e famiglie che vivono situazioni di fragilità economica.

