Après Ski un rituale di riequilibrio sensoriale nel cuore delle Dolomiti

L'Après Ski nelle Dolomiti offre un rituale di riequilibrio sensoriale che valorizza i gesti alpini tradizionali. Questo percorso, pensato per riconnettere corpo e mente, aiuta a ritrovare leggerezza dopo una giornata sulla neve, immergendo gli ospiti in un'esperienza di benessere autentica e rigenerante tra le maestose montagne.

Un percorso ispirato ai gesti alpini che restituisce leggerezza al corpo dopo una giornata sulla neve. Il ritorno dalle piste può trasformarsi in un istante sospeso grazie ad Après Ski, il trattamento signature ideato dalla Dolce Vita SPA dello Sport Hotel Panorama di Fai della Paganella. Qui i rituali di montagna si intrecciano con la cura sensoriale, dando vita a un percorso che scioglie la fatica e accompagna il corpo verso un nuovo equilibrio. In cinquanta minuti prende forma una sequenza pensata per restituire vitalità dopo ore trascorse tra neve e aria frizzante. Il trattamento si apre con una spazzolatura localizzata che risveglia delicatamente la microcircolazione e prepara la pelle al contatto con la natura alpina. 🔗 Leggi su 361magazine.com