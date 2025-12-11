Apre la Tagliatelleria alla Madonnina due ragazzi di vent' anni trasformano l' amicizia in un' impresa

Due giovani di vent'anni, Andrea e Mattia, hanno dato vita alla Tagliatelleria alla Madonnina, trasformando un’amicizia di lunga data in un'impresa imprenditoriale. Con passione e determinazione, hanno avviato un'attività che punta a portare nuove proposte nel settore della ristorazione, dimostrando come l'iniziativa giovanile possa diventare un esempio di creatività e intraprendenza.

A soli vent’anni, Andrea e Mattia hanno trasformato un’amicizia di lunga data in un progetto imprenditoriale. I due ragazzi, cresciuti fianco a fianco tra scuola, passioni comuni e sogni condivisi, hanno sempre immaginato un futuro in cui il lavoro potesse essere non solo un dovere, ma un mezzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it