Appuntamento in Piazza | Le rotte invisibili della pirateria nel 2025
Nel 2025, la pirateria marittima continua a rappresentare una minaccia invisibile ma crescente nelle rotte strategiche globali. In questo articolo, Giuseppe Trizzino e Stefano Rákos analizzano le nuove sfide e le strategie di tutela in aree ad alta criticità, offrendo uno sguardo approfondito sulle rotte invisibili che influenzano la sicurezza marittima internazionale.
Con Giuseppe Trizzino fondatore e Amministratore Unico di Praesidium International, società italiana di riferimento nella sicurezza marittima e nella gestione dei rischi in aree ad alta criticità e Stefano Rákos Manager del dipartimento di intelligence di Praesidium International e del progetto M.A.R.E.™. 🔗 Leggi su Laverita.info
