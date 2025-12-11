Appiano Gentile Inter | testa al Genoa dopo il discusso ko di Champions

Dopo la sconfitta in Champions League, l'Inter si prepara alla sfida contro il Genoa. In questo articolo, si analizzano le ultime notizie sulla formazione, gli infortuni, i recuperi e le eventuali assenze importanti, offrendo un aggiornamento completo sulla situazione in casa nerazzurra in vista del prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta contestata in Champions con il Liverpool, iniziano a preparare la gara di campionato col Genoa Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com