Appendono 5 palle al balcone come addobbo di Natale i vicini li denunciano in tribunale | Sembrano più addobbi da compleanno che natalizi
Cinque palle natalizie appese al balcone scatenano una disputa tra vicini: alcuni le considerano addobbi festivi, altri le giudicano inadatti alle celebrazioni natalizie, tanto da minacciare denunce. La vicenda evidenzia come le interpretazioni delle tradizioni possano generare incomprensioni tra condomini, portando a controversie legali.
Appendono 5 palle come addobbi di Natale ma i vicini condomini minacciano denunce perché "non evocano" le feste natalizie. L'assurda vicenda è accaduta in un edificio di Senigallia, in provincia di Ancona, dove all'esterno della facciata di un appartamento condominiale invece di renne, babbi natali, fiocchi di neve sono apparse una mezza dozzina di palle. "Sembrano più addobbi da compleanno che natalizi", hanno spiegato piccati i vicini di casa e appartenenti allo stesso condominio. Ma quella che sembrava una mera questione estetica è diventata legale: gli oppositori alle palle come addobbo hanno chiesto l'intervento dell'amministratore e ottenenuto l'ordine di rimozione della decorazione.
