App Youpol rende la mobilità più sicura | segnalazioni anche a bordo dei treni

Youpol, l’app della Polizia di Stato, migliora la sicurezza durante i viaggi in treno e nelle stazioni. Grazie a questo strumento, i passeggeri possono segnalare situazioni di rischio o emergenza in modo rapido e semplice, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti a bordo dei mezzi di trasporto ferroviari.

I viaggiatori sui treni hanno uno strumento in più per la loro sicurezza. L’applicazione Youpol della Polizia di Stato, infatti, estende le sue funzionalità per chi viaggia in treno e per coloro che si trovano nelle stazioni. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviare segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni: foto, video o brevi messaggi raggiungono, attraverso un sistema di geolocalizzazione, le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure consentendo una valutazione immediata della segnalazione e un intervento specifico e tempestivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it