Apollo Pach da rifugiato del Sud Sudan a primo laureato Unicore a Verona

Apollo Pach, originario del Sud Sudan, ha raggiunto un traguardo importante diventando il primo laureato nel programma Unicore all'Università di Verona. La sua storia rappresenta un esempio di integrazione e opportunità, simbolo di speranza e rinascita per studenti rifugiati che trovano nel sistema universitario un percorso di crescita e rinascita personale.

L'università di Verona ha celebrato con grande gioia e soddisfazione la laurea del primo studente arrivato in ateneo attraverso i corridoi universitari per studenti rifugiati del programma Unicore (University Corridors for Refugees). Si tratta di Apollo Pach, originario del Sud Sudan e rifugiato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

