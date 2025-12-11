Anziana va in residenza protetta La figlia | Non mi consentono di ospitarla

Un'anziana donna, dopo un ricovero ospedaliero, è stata trasferita in una residenza protetta. Tuttavia, la figlia si trova impossibilitata a ospitarla a casa, poiché le autorità non consentono questa soluzione, sollevando questioni sulla gestione delle cure e sui diritti delle famiglie nel contesto dell'assistenza agli anziani.

Una donna anziana, dopo un ricovero in ospedale, è stata trasferita in una residenza protetta, ma a sua figlia non viene consentito di accudirla e di ospitarla a casa sua. Originaria di Monteprandone in provincia di Ascoli Piceno, era accudita da una badante in prova in quanto non pienamente autosufficiente ed è finita in ospedale per uno scompenso cardiaco con versamento pleurico. Dopo che la donna è stata affidata a un'amministrazione di sostegno e trasferita in una residenza protetta, sua figlia Fabiana Bruni ha presentato un ricorso contro il provvedimento del giudice tutelare al collegio del Tribunale di Ascoli Piceno che verrà discusso il prossimo 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anziana va in residenza protetta. La figlia: "Non mi consentono di ospitarla"

