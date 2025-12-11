Anziana scomparsa a Ostia vaga confusa in strada Ritrovata dopo 15 chilometri da agente fuori servizio

Una donna di 74 anni, scomparsa da Ostia, è stata ritrovata dopo aver vagato confusa in strada durante la notte. La sua scomparsa, denunciata dai familiari, si è conclusa grazie all’intervento di un’agente della polizia locale fuori servizio, che l’ha rintracciata a circa 15 chilometri dalla sua abitazione.

