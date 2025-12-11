Anvedi! passeggiate tra le bellezze dei Municipi nell’anno giubilare
Il Touring Club Italiano propone 15 itinerari gratuiti per esplorare le meraviglie nascoste di Roma durante l’anno giubilare. Le passeggiate permettono di scoprire angoli insoliti e ricchi di storia, quartiere dopo quartiere, offrendo un modo unico per conoscere la città in questo momento speciale. Un’opportunità per immergersi nella bellezza e nelle tradizioni della Capitale.
Il Touring Club Italiano lancia 15 itinerari gratuiti per scoprire la Roma nascosta, quartiere per quartiere.Dal 13 al 30 dicembre 2025, Roma si prepara a svelare i suoi tesori meno conosciuti con "Anvedi! – Passeggiate tra le bellezze dei municipi nell’anno giubilare", un’iniziativa realizzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio - Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio ROMA CAPITALE - Segnala agenzianova.com