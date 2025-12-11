Anvedi! passeggiate tra le bellezze dei Municipi nell’anno giubilare

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Touring Club Italiano propone 15 itinerari gratuiti per esplorare le meraviglie nascoste di Roma durante l’anno giubilare. Le passeggiate permettono di scoprire angoli insoliti e ricchi di storia, quartiere dopo quartiere, offrendo un modo unico per conoscere la città in questo momento speciale. Un’opportunità per immergersi nella bellezza e nelle tradizioni della Capitale.

Il Touring Club Italiano lancia 15 itinerari gratuiti per scoprire la Roma nascosta, quartiere per quartiere.Dal 13 al 30 dicembre 2025, Roma si prepara a svelare i suoi tesori meno conosciuti con "Anvedi! – Passeggiate tra le bellezze dei municipi nellanno giubilare", un’iniziativa realizzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

anvedi passeggiate bellezze municipiGli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio - Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio ROMA CAPITALE - Segnala agenzianova.com