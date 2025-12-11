Antonio Conte nella classifica dei migliori allenatori italiani in Champions ne esce malissimo

L'andamento del Napoli in Champions League ha messo in discussione la reputazione di Antonio Conte tra i migliori allenatori italiani in questa competizione. Nonostante la sua efficacia come mentalista, il tecnico salentino sembra faticare nel gestire con successo il doppio impegno tra campionato e competizioni europee, alimentando alcune perplessità sulla sua capacità di affrontare sfide multiple a livello internazionale.

Il cammino del Napoli in Coppa alimenta il pregiudizio che il tecnico salentino si porta dietro in carriera: è un allenatorementalista efficace ma allergico al doppio impegno tra campionato ed Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

