Antonio Conte nella classifica dei migliori allenatori italiani in Champions ne esce malissimo
L'andamento del Napoli in Champions League ha messo in discussione la reputazione di Antonio Conte tra i migliori allenatori italiani in questa competizione. Nonostante la sua efficacia come mentalista, il tecnico salentino sembra faticare nel gestire con successo il doppio impegno tra campionato e competizioni europee, alimentando alcune perplessità sulla sua capacità di affrontare sfide multiple a livello internazionale.
Il cammino del Napoli in Coppa alimenta il pregiudizio che il tecnico salentino si porta dietro in carriera: è un allenatorementalista efficace ma allergico al doppio impegno tra campionato ed Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Con la sconfitta di stasera contro il Benfica, il Napoli è sul filo dell’eliminazione dalla Champions League a 2 giornate dalla fine. E questo è solo l’ennesimo assaggio di quanto Antonio Conte odi giocare più di una competizione. Potrebbe fare almeno i sedices - facebook.com Vai su Facebook
Tanti infortuni e poca energia Antonio Conte commenta così la sconfitta di Lisbona ? #BenficaNapoli #UCL #DAZN Vai su X
Antonio Conte nella classifica dei migliori allenatori italiani in Champions ne esce malissimo - Il cammino del Napoli in Coppa alimenta il pregiudizio che il tecnico salentino si porta dietro in carriera: è un allenatore/mentalista efficace ma allergico ... fanpage.it scrive
Napoli, Conte: “Il gruppo è cresciuto molto, sono orgoglioso” - 1 contro la Juventus, il Napoli di Antonio Conte si riporta in cima alla classifica del campionato in solitaria ... Lo riporta europacalcio.it