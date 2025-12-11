Antonino Cannavacciuolo chi è la moglie Cinzia Primatesta manager da 20 milioni di euro

Antonino Cannavacciuolo, celebre chef stellato, condivide la sua vita anche nel campo degli affari con la moglie Cinzia Primatesta. Manager di successo con un patrimonio stimato di 20 milioni di euro, Cinzia svolge un ruolo importante nel loro percorso imprenditoriale condiviso, consolidando un legame tra passione culinaria e imprenditoria.

Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia Primatesta sono una coppia anche nel mondo del business. I due, infatti, gestiscono insieme Villa Crespi a Orto San Giulio, in Piemonte, il ristorante 2 stelle Michelin all'interno dell'hotel a 5 stelle. Insieme hanno aperto la catena di resort Laqua, aprendo tre strutture in giro in Italia. Qualche curiosità sulla loro vita l'ha svelata proprio Cinzia ed ha confessato che il marito in casa loro non cucina mai. A lui non è permesso cucinare e Cinzia è inoltre vegetariana. Il secondogenito di casa ha deciso di seguire la scelta fatta dalla mamma. Invece, Elisa, la primogenita, è in sintonia con i piatti di papà Antonino.