Ansaldo | posticipati tempi commessa lavorazioni restano a Genova

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ottenuto il via libera da Iren e Ansaldo Energia per posticipare i tempi di una commessa, mantenendo le lavorazioni nel capoluogo ligure. La decisione è frutto di interlocuzioni con gli amministratori delegati delle due aziende, che hanno confermato la disponibilità a rivedere le tempistiche senza spostare le attività da Genova.

