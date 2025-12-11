Anna Trocker parte con il 32 ed è terza a metà dello slalom Nor-Am! Fuori Giada D’Antonio
Anna Trocker si distingue nella prima manche dello slalom di Copper Mountain, valida per la Nor-Am Cup, attestandosi al terzo posto con il punteggio di 32. La gara si svolge sul circuito nordamericano, considerato uno dei principali appuntamenti minori che precedono le competizioni di livello superiore. Fuori invece Giada D’Antonio, lasciando spazio alla performance della giovane atleta.
Una splendida Anna Trocker ha strabiliato nella prima manche dello slalom di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, uno dei circuiti minori dietro alla Coppa del Mondo). La classe 2008 ha convinto anche tra i pali stretti sulle nevi del Colorado (USA), dopo gli eccellenti riscontri ottenuti in gigante negli ultimi due giorni (quinta in gara-1 e, soprattutto, seconda ieri). L’azzurra è scesa con il pettorale numero 32 e ha prontamente incantato in questa specialità, inserendosi al terzo posto con il tempo di 56.74. La nostra portacolori accusa un ritardo di 38 centesimi dalla statunitense Logan Grosdidier, che ha firmato il miglior crono (56. 🔗 Leggi su Oasport.it
