Anna Trocker è la quarta italiana a vincere nel circuito Nor-Am | due diventarono fuoriclasse

Anna Trocker si è distinta come la quarta italiana a trionfare nel circuito Nor-Am, un risultato di rilievo considerando le difficoltà legate alla neve, alle piste e alla trasferta oltreoceano. La vittoria dimostra il suo talento e la capacità di affrontare sfide internazionali in un contesto competitivo e impegnativo.

Vincere una gara di Nor-Am Cup per un'atleta europea non è banale: la neve in Nord America è diversa rispetto a quella del Vecchio Continente e la si conosce meno, le piste sono poche studiate per ovvi motivi, la trasferta oltreoceano può lasciare delle scorie, la concorrenza è discreta e gareggiare lontano da casa non è mai semplice. Ottenere certi riscontri in quello che può essere considerato come un equivalente della Coppa Europa (uno dei circuiti al di sotto della Coppa del Mondo di sci alpino) può rappresentare un buon trampolino di lancio e può risultare indicativo sulle doti tecniche di una sciatrice.

