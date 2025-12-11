Angers-Nantes venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Esonerato Castro nei bretoni sfavoriti al Raymond Kopa

Lunedì 12 dicembre 2025 si apre con il match tra Angers e Nantes, valido per il sedicesimo turno di Ligue 1. La sfida, in programma al “Raymond Kopa”, vedrà le formazioni ufficiali, i pronostici e i convocati, con il Nantes che ha recentemente conquistato una vittoria importante. Esonerato Castro, il confronto promette spettacolo tra due squadre alla ricerca di punti importanti.

Si apre il sedicesimo turno di Ligue1 con l'anticipo del venerdì tra l'Angers di Dujeux e il Nantes. Gli Scoitses hanno trovato la terza vittoria nelle ultime 4 gare espugnando l'Allianz Riviera di Nizza trovando il gol nel primo tempo con Belkhdim e difendendosi con ordine senza rischiare troppo. Quinta vittoria stagionale e un comodo +7 sul terzultimo posto per una squadra che non finisce di .

